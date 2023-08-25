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В Нижнем Тагиле будут судить похитившего у фермера баранов и коз мужчину
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле собираются судить 52-летнего местного жителя, похитившего у фермера 63 особи баранов и коз, из которых одну часть он зарезал, а вторую – продать.
Напомним, что кража, о которой идет речь, произошла в конце июля. Мужчина загнал животных в кузов своего грузовика и скрылся с места преступления, скрывшись в поселке Бобровский, недалеко от Екатеринбурга, где проживают его родители.
Ему предъявлено обвинение по статье о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Свою вину мужчина полностью признал. Его дело передали в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
Напомним, что кража, о которой идет речь, произошла в конце июля. Мужчина загнал животных в кузов своего грузовика и скрылся с места преступления, скрывшись в поселке Бобровский, недалеко от Екатеринбурга, где проживают его родители.
Ему предъявлено обвинение по статье о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Свою вину мужчина полностью признал. Его дело передали в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
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