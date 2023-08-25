Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле будут судить похитившего у фермера баранов и коз мужчину

14.32 Понедельник, 28 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле собираются судить 52-летнего местного жителя, похитившего у фермера 63 особи баранов и коз, из которых одну часть он зарезал, а вторую – продать.

Напомним, что кража, о которой идет речь, произошла в конце июля. Мужчина загнал животных в кузов своего грузовика и скрылся с места преступления, скрывшись в поселке Бобровский, недалеко от Екатеринбурга, где проживают его родители.

Ему предъявлено обвинение по статье о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Свою вину мужчина полностью признал. Его дело передали в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Нижнем Тагиле у фермера украли более 60 баранов и коз
25 августа 2023
В Екатеринбурге будут судить мужчину, угрожавшего бывшему тестю бензопилой
21 августа 2023
Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий
24 августа 2023
В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
26 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:20 СК начал проверку после наезда курьера на электросамокате на ребенка в Екатеринбурге
15:48 Мэрия Верхней Салды предупредила об отлове собак 28 августа
15:27 В столице Урала неизвестные разрисовали новый троллейбус
14:56 СК проверит ставших свидетелями убийства аспиранта УрФУ сотрудников ГИБДД
14:32 В Нижнем Тагиле будут судить похитившего у фермера баранов и коз мужчину
13:59 В Свердловской области тушат три лесных пожара
13:29 В Екатеринбурге ожидают рекордных продаж квартир из-за увеличения ключевой ставки
12:59 Причиной смерти обнаруженной в Исети обнаженной женщины стало утопление
12:33 Трехлетнему екатеринбуржцу Мише Бахтину со СМА не предоставляют лекарство
11:30 В Арамили прекратили сбрасывать сточные воды в Исеть
11:02 Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по рынку труда
10:30 В Екатеринбурге утром 28 августа не открылись две станции метро
09:58 Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в уральской столице
09:26 Глава СК заинтересовался ситуацией с разрушающимся домом в Свердловской области
22:43 В екатеринбургском ЦПКиО для рядовых горожан откроют VIP-зону, в которой раньше могли отдыхать только чиновники. Фото
20:23 Дождливыми будут последние дни августа на Среднем Урале
17:32 В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч
17:20 Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
16:20 Выпивший подросток на тракторе сбил насмерть пешехода под Артемовским
15:42 В Екатеринбурге феминистки вышли в пикет за защиту права на аборт
13:24 Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки
12:26 На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части
12:08 Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
11:38 На севере Свердловской области появятся туристические обозначения
11:08 Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске
19:46 ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу
Все новости Свердловской области
16:04 В ГД внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ
14:13 Минпросвещения опубликовало «план воспитательной работы» на новый учебный год
13:06 СК: в Махачкале стая агрессивных собак загнала мальчика в море
12:34 В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, есть погибший
11:49 В России с начала года выросло число баров и алкомаркетов
11:14 В Париже с 1 сентября будет невозможна аренда электросамокатов
10:29 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец
18:26 Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Кортнева
17:34 В Краснодаре мужчина получил шесть лет строгого режима по делу о поджоге военкомата
16:52 В Москве 32 человека отравились шаурмой и курами гриль, 28 госпитализированы
14:59 Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье
14:49 Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
14:44 МВД: мужчина, напавший на девушку из-за коротких шорт, заключен под стражу
13:42 Пивоваренная компания Heineken продала российский бизнес за 1 евро
12:49 В Приморье из-за мощных ливней эвакуируют детские сады
11:51 Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
11:28 Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
17:26 На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
Все новости России и мира
16:20 СК начал проверку после наезда курьера на электросамокате на ребенка в Екатеринбурге
15:48 Мэрия Верхней Салды предупредила об отлове собак 28 августа
15:27 В столице Урала неизвестные разрисовали новый троллейбус
15:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка
15:08 Технология ученых Пермского Политеха позволит избавиться от дефектов на поверхности металлических изделий
14:56 СК проверит ставших свидетелями убийства аспиранта УрФУ сотрудников ГИБДД
14:32 В Нижнем Тагиле будут судить похитившего у фермера баранов и коз мужчину
13:59 В Свердловской области тушат три лесных пожара
13:29 В Екатеринбурге ожидают рекордных продаж квартир из-за увеличения ключевой ставки
12:59 Причиной смерти обнаруженной в Исети обнаженной женщины стало утопление
12:33 Трехлетнему екатеринбуржцу Мише Бахтину со СМА не предоставляют лекарство
11:30 В Арамили прекратили сбрасывать сточные воды в Исеть
11:02 Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по рынку труда
10:30 В Екатеринбурге утром 28 августа не открылись две станции метро
10:29 Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости
09:58 Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в уральской столице
09:26 Глава СК заинтересовался ситуацией с разрушающимся домом в Свердловской области
22:43 В екатеринбургском ЦПКиО для рядовых горожан откроют VIP-зону, в которой раньше могли отдыхать только чиновники. Фото
20:23 Дождливыми будут последние дни августа на Среднем Урале
17:32 В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч
17:20 Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
16:20 Выпивший подросток на тракторе сбил насмерть пешехода под Артемовским
15:42 В Екатеринбурге феминистки вышли в пикет за защиту права на аборт
13:24 Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки
12:26 На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части
12:08 Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK