В Нижнем Тагиле у фермера украли более 60 баранов и коз

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле будут судить 52-летнего мужчину, которого обвиняют в краже 63 рогатых животных, среди которых были козы и бараны, у фермера из свердловского поселка Ольховка.По данным ИА «Все новости», обвиняемый в конце июня подрабатывал грузоперевозками. В том же месяце, проезжая на свое «Газели», мужчина приметил вдали от жилых домов загон с мелким рогатым скотом. Через неделю он вернулся в то же место и, соорудив ограждение из досок, перегнул через него в машину большую часть животных. Всего в кузове грузовика поместились 63 особи.После этого мужчина скрылся в поселке Бобровский, недалеко от Екатеринбурга, в доме своих родных. Найти его удалось по дорожным камерам.За то время, которое его искали сотрудники полиции, мужчина успел разделать часть добычи. Другую половину животных он хотел продать. В отношении него возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом. Владелец рогатого скота оценил ущерб в 200 тысяч рублей.