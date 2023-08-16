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В Екатеринбурге на 1,5 года отправили в колонию известного автохама за похищение человека
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Игоря Новоселова, который известен уральцам как автохам, отправили в исправительную колонию общего режима на 1,5 года за похищение человека, которого он пытался заставить признаться в незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, 26 июля 2021 года обвиняемый дважды за один день похищал местного жителя, чтобы добиться от него признания в совершении преступления.
Кировский районный суд катеринбурга с учетом позиции государственного обвинителя назначил Игорю Новоселову наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что уральского автохама задержали благодаря жаркой погоде.
По данным следствия, 26 июля 2021 года обвиняемый дважды за один день похищал местного жителя, чтобы добиться от него признания в совершении преступления.
«Ночью, а затем в дневное время, применяя насилие и угрожая его применением, заставил потерпевшего забраться в багажник автомобиля и, удерживая таким образом, перемещал его по городу»,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кировский районный суд катеринбурга с учетом позиции государственного обвинителя назначил Игорю Новоселову наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что уральского автохама задержали благодаря жаркой погоде.
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