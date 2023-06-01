В свердловском посёлке задержали самого известного на Урале автохама

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Игорь Новосёлов, который находился в розыске несколько месяцев, найден и задержан. Произошло это в свердловском посёлке Шиловка благодаря... жаркой погоде.Во вторник, 7 июня, местные полицейские захотели попить и направились в магазин «Флагман», чтобы купить минеральной воды. На входе они столкнулись с молодым человеком, чьё лицо показалось полицейским знакомым. И действительно — мужчина оказался Игорем Новосёловым, прославившимся на весь Урал своим хамским поведением на дороге и, в частности, фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» (он произнёс её во время дорожного конфликта, который попал на видеокамеру и тем самым был увековечен). Новосёлова задержали и отправили в СИЗО Екатеринбурга.В розыске Новосёлов находился по совокупности причин. Одна из них — неявка в суд на процесс, где проходит обвиняемым (суд рассматривает дело о похищении человека в 2021 году). Вторая — нарушение правил условного наказания. Скрываться от полиции ему удавалось с начала года. Возможно, найти бы его не смогли ещё дольше, да жаркая погода и его выгнала до магазина, только не за минералкой, как задержавших его сотрудников, а за пивком.