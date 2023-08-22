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Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге опекунше шестилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве мальчика, могли ужесточить обвинение.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, следствие переквалифицировало один из эпизодов. По данным издания, 34-летнюю опекуншу теперь обвиняют по статье об убийстве, совершенном с особой жесткостью (п. «в» и «д» ст. 105 УК РФ).
Сейчас в женщина находится в суде, где решается вопрос о продлении срока содержания обвиняемой под стражей.
В областном СК ужесточение обвинения пока не прокомментировали. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга также не стали подтверждать или опровергать информацию, сославшись на тайну следствия.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, следствие переквалифицировало один из эпизодов. По данным издания, 34-летнюю опекуншу теперь обвиняют по статье об убийстве, совершенном с особой жесткостью (п. «в» и «д» ст. 105 УК РФ).
Сейчас в женщина находится в суде, где решается вопрос о продлении срока содержания обвиняемой под стражей.
В областном СК ужесточение обвинения пока не прокомментировали. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга также не стали подтверждать или опровергать информацию, сославшись на тайну следствия.
Напомним, что шестилетнего Далера Бобиева нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре.
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