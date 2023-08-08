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Опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, поместили в психбольницу в Екатеринбурге
Скрин видео / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге опекуншу Далера Бобиева Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве мальчика, поместили в психбольницу на Сибирском тракте.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, Вероника Наумова проведет в стационаре ближайший месяц. Ее проверят на вменяемость.
Напомним, что Наумовой предъявили обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Далера, а также в мошенничестве.
В июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, Вероника Наумова проведет в стационаре ближайший месяц. Ее проверят на вменяемость.
Напомним, что Наумовой предъявили обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Далера, а также в мошенничестве.
В июне опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
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