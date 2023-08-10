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Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
Фото: УМВД Екатеринбурга
Не без помощи бдительных граждан и оповещения через СМИ, полицейские Екатеринбурга установили человека, который похитил игровой джойстик в одной из торговых точек. Магазинный воришка оказался «гастролёром» из Первоуральска.
Напомним, подозреваемый совершил кражу компьютерного гаджета, незаметно засунув коробку с джойстиком себе в штаны. Его действия попали на камеры видеонаблюдения торгового центра, в котором имело место это «преступление века». Кадры с видеокамер были распространены вчера полицией города по средствам массовой информации и соцсетям с просьбой к горожанам помочь опознать и найти магазинного воришку. И вот — прошло меньше суток — как неизвестный оказался обнаружен и задержан.
Как докладывает управление МВД по Екатеринбургу, «мужчине с джойстиком в штанах» 35 лет. Он проживает в Первоуральске, нигде не работает, а в уральскую столицу наведывается, чтобы промышлять магазинными кражами. Специализируется он на «охоте» за среднегабаритными товарами, которые впоследствии продаёт по заниженным ценам. Сотрудникам полиции задержанный признался в ещё нескольких аналогичных кражах, которые он совершал в разных районах города.
Напомним, подозреваемый совершил кражу компьютерного гаджета, незаметно засунув коробку с джойстиком себе в штаны. Его действия попали на камеры видеонаблюдения торгового центра, в котором имело место это «преступление века». Кадры с видеокамер были распространены вчера полицией города по средствам массовой информации и соцсетям с просьбой к горожанам помочь опознать и найти магазинного воришку. И вот — прошло меньше суток — как неизвестный оказался обнаружен и задержан.
Как докладывает управление МВД по Екатеринбургу, «мужчине с джойстиком в штанах» 35 лет. Он проживает в Первоуральске, нигде не работает, а в уральскую столицу наведывается, чтобы промышлять магазинными кражами. Специализируется он на «охоте» за среднегабаритными товарами, которые впоследствии продаёт по заниженным ценам. Сотрудникам полиции задержанный признался в ещё нескольких аналогичных кражах, которые он совершал в разных районах города.
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