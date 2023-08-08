Посетитель екатеринбургского магазина сунул игровой джойстик в штаны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга разыскивает человека, который совершил кражу из магазина электротехники. Добычей магазинного воришки стал джойстик.Самый частый у магазинных воришек метод вынести понравившийся товар, не заплатив за него, — спрятать вещицу в сумке или в одежду. Случай, произошедший в торговом центре на проспекте Космонавтов, не оказался исключением. Выбрав себе нужный прибор, мужчина в тёмной куртке и светлых джинсах убедился, что рядом нет представителей торговой точки и... сунул его себе в штаны. Несмотря на довольно большие габариты коробки, в которую был упакован гаджет, воришка с задачей справился умело, что, возможно, указывает на большой опыт в этом деле.Перед тем, как спрятать добычу в штаны, мужчина предусмотрительно сорвал с упаковки магнитный датчик, который бы не позволил незаметно покинуть торговую точку с ворованным. Ущерб магазина составил пять с половиной тысяч рублей — столько стоит украденный джойстик.Полицейские просят граждан опознать похитителя игрового устройства и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. У самого подозреваемого ещё остаётся шанс сдаться. Его ждут в отделе полиции №14 (улица Баумана, 11), где он должен будет дать пояснения. Разумеется, ущерб тоже придётся возместить.