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Кассационный суд отменил приговор Васильеву, погубившему в ДТП в Екатеринбурге двух человек
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Кассационный суд в Челябинске отменил приговор Владимиру Васильеву, который пьяный сел за руль Kia Rio в Екатеринбурге и устроил ДТП на улице Малышева, где погибли два человека.
Напомним, что в 2022 году Васильеву назначили 8 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режим. Однако спустя год суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами.
Как сообщает It’s My City со ссылкой на адвоката Антона Мазова, теперь дело направили для рассмотрения в Ленинский суд Екатеринбурга. А Васильева пока опять поместят в СИЗО.
Напомним, что в 2022 году Васильеву назначили 8 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режим. Однако спустя год суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами.
Как сообщает It’s My City со ссылкой на адвоката Антона Мазова, теперь дело направили для рассмотрения в Ленинский суд Екатеринбурга. А Васильева пока опять поместят в СИЗО.
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