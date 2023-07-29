Великовозрастные олухи напали на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В дежурную часть отдела полиции №23 города Каменска-Уральского поступило заявление от 18-летней гражданки. Девушка сообщила, что накануне на неё напали и избили двое мужчин.Как поясняет девушка, агрессия была вызвана её внешним видом. Парочке незнакомцев не понравился цвет её волос, а после этого они в крайне агрессивной высказали ей претензии ещё и за то, что она похожа на еврейку. При этом, словами «сладкая парочка» не ограничилась. Они начали наносить девушке побои, а закончились измывательства тем, что один из напавших отволок потерпевшую к фонтану и скинул в воду. А на прощание, удаляющейся мокрой жертве мужчины (которых после содеянного, конечно, сложно так называть) кричали вслед угрозы убить при следующей встрече.Всё описанное происходило средь бела дня, в публичном месте — на улице Строителей. Финальный момент нападения попал в объектив камеры видеонаблюдения, и кадры эти подтверждают слова девушки: здоровый мужик действительно тащит хрупкую юную женщину к фонтану и перекидывает её через бортик в воду.Полиция Каменска-Уральского на заявление потерпевшей среагировала оперативно: вскоре два великовозрастных олуха были «вычислены» и задержаны. Это оказались местные жители 1991 и 1993 годов рождения. Оба были ранее судимы за целый букет преступлений, включающий оборот наркоты и истязание. Следственный отдел отдела полиции №23 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбудил против обоих уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.