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Глава СКР взял на контроль дело об убийстве девушки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 17-летней девушки школьником на Сортировке в Екатеринбурге.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 августа в квартире дома на улице Надеждинской было обнаружено тело 17-летней девушки. По подозрению в убийстве задержали ее 16-летнего парня, который написал явку с повинной и сознался в содеянном. По одной из отрабатываемых версий, подросток убил девушку из ревности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Председатель СКР Александры Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СКР Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 августа в квартире дома на улице Надеждинской было обнаружено тело 17-летней девушки. По подозрению в убийстве задержали ее 16-летнего парня, который написал явку с повинной и сознался в содеянном. По одной из отрабатываемых версий, подросток убил девушку из ревности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Председатель СКР Александры Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СКР Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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