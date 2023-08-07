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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства девушки

13.18 Понедельник, 7 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства 17-летней девушки на Старой Сортировке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По подозрению в убийстве девушки задержан 16-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подростки около часа шумно ругались. По одной из отрабатываемых версий, подросток убил девушку из ревности. Орудие преступления уже изъяли. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выяснят круг знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, а также что конкретно могло стать точной причиной трагедии.

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела. Также организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:53 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
15:39 Виновным в гибели 44 уральцев из-за отравления суррогатным алкоголем вынесли приговор
14:49 В Свердловской области женщина погибла от удара молнии
14:20 На строительство станции водоочистки в Нижнем Тагиле потратят 6,2 млрд рублей
13:51 Автомобиль сбил в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста
13:18 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства девушки
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11:51 На выборы в гордуму Екатеринбурга зарегистрировали 268 кандидатов
11:28 В Свердловской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений
10:53 Каршеринговый автомобиль влетел в дерево в Первоуральске, пострадали пять человек
10:24 Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины
09:55 Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали повара, фармацевты и врачи
09:21 В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадала женщина
16:16 Синоптики предупреждают о непогоде в Свердловской области до 8 августа
15:33 Жительницу Верхней Пышмы обвинили в жестоком обращении с животными
14:27 Начальник екатеринбургских канализаций назвал причиной затоплений забитые мусором ливневки
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