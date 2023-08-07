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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства девушки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства 17-летней девушки на Старой Сортировке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По подозрению в убийстве девушки задержан 16-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подростки около часа шумно ругались. По одной из отрабатываемых версий, подросток убил девушку из ревности. Орудие преступления уже изъяли. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выяснят круг знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, а также что конкретно могло стать точной причиной трагедии.
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела. Также организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
По подозрению в убийстве девушки задержан 16-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подростки около часа шумно ругались. По одной из отрабатываемых версий, подросток убил девушку из ревности. Орудие преступления уже изъяли. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД выяснят круг знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, а также что конкретно могло стать точной причиной трагедии.
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела. Также организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
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Школьник зарезал девушку на Сортировке в Екатеринбурге
07 августа 2023
07 августа 2023