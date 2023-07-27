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Обвиняемую в убийстве трех своих детей екатеринбурженку признали невменяемой
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, которая обвиняется в убийстве трех своих детей, признали невменяемой.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отца женщины Владимира Дрёмина. После заключения врачей следователи направили обвиняемую на новую психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Она уже проводится, скоро Петрову должны этапировать обратно в СИЗО Екатеринбурга.
Напомним, что Анастасию Петрову обвиняют в убийстве пятимесячной дочки и двух сыновей 10 и 15 лет. Убийство произошло 26 декабря в квартире ЖК «Бажовский». Петрова написала несколько записок, в одной из них сказав, что «серьёзно больна и ей не кому передать детей на попечение в такое тяжёлое время», позже она сказала, что убила детей, «изгоняя из них бесов», но на следующий день отказалась от признательных показаний. Муж Петровой за день до убийства уехал на родину в город Верхний Уфалей Челябинской области.
Добавим, что Анастасия Петрова с 2017 года работала в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. В момент убийства она находилась в декретном отпуске. По некоторым данным, в МУГИСО Петрова занимала должность ведущего специалиста отдела по работе с казённым имуществом.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отца женщины Владимира Дрёмина. После заключения врачей следователи направили обвиняемую на новую психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Она уже проводится, скоро Петрову должны этапировать обратно в СИЗО Екатеринбурга.
Напомним, что Анастасию Петрову обвиняют в убийстве пятимесячной дочки и двух сыновей 10 и 15 лет. Убийство произошло 26 декабря в квартире ЖК «Бажовский». Петрова написала несколько записок, в одной из них сказав, что «серьёзно больна и ей не кому передать детей на попечение в такое тяжёлое время», позже она сказала, что убила детей, «изгоняя из них бесов», но на следующий день отказалась от признательных показаний. Муж Петровой за день до убийства уехал на родину в город Верхний Уфалей Челябинской области.
Добавим, что Анастасия Петрова с 2017 года работала в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. В момент убийства она находилась в декретном отпуске. По некоторым данным, в МУГИСО Петрова занимала должность ведущего специалиста отдела по работе с казённым имуществом.
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