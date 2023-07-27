Суд снизил сумму компенсации морального вреда екатеринбуржцу, на которого напал мигрант

– сообщили в пресс-службе облсуда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела, заслушав доводы сторон, внесла изменения в приговор суда в части обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания осужденным Байрамову и Гасымову. Также судебная коллегия изменила приговор в части гражданского иска потерпевшего Д., снизив сумму до 110 тысяч рублей»,