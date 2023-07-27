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Суд снизил сумму компенсации морального вреда екатеринбуржцу, на которого напал мигрант
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Свердловский областной суд снизил сумму компенсации морального вреда екатеринбуржцу, на которого напал мигрант. Тот же хулиган со своим товарищем потом избил женщину и ее дочь на Сортировке.
Напомним, что 11 февраля прошлого года хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в автобусе без повода оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей маме и попросила встретить ее на остановке.
На остановке «Пехотинцев» вслед за потерпевшей вышли подростки, толкнули ее на землю и стали избивать руками и ногами. Затем хулиганы бросили девушку о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой и упала. Подоспевшая на помощь мать девушки пыталась пресечь действия нападавших. Однако те в ответ нанесли ей удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из них с силой дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого мигранты скрылись.
Кроме того, один из осужденных 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев ударил ребенка кулаком по лицу и вытащил из кармана его брюк тысячу рублей.
Другой осужденный 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Автомагистральной вытащил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Потерпевший пытался пресечь хищение, но подросток сломал ему нос. Похищенным телефоном злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
На момент совершения преступлений нападавшие были несовершеннолетними. В апреле Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил нападавшему 2004 года рождения Намигу Байрамову три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а осужденному 2005 года рождения Роялу Гасымову – 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. С Гасымова взыскали тысячу рублей материального ущерба и 950 тысяч рублей компенсации морального вреда, а с Байрамова – 350 тысяч рублей компенсации.
Приговор обжаловали обе стороны. Прокурор и потерпевшие настаивали на ужесточении наказания, а защита осужденных – на его смягчении.
В остальной части приговор суда в отношении Гасымова и Байрамова облсуд оставил без изменения.
Напомним, что 11 февраля прошлого года хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в автобусе без повода оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей маме и попросила встретить ее на остановке.
На остановке «Пехотинцев» вслед за потерпевшей вышли подростки, толкнули ее на землю и стали избивать руками и ногами. Затем хулиганы бросили девушку о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой и упала. Подоспевшая на помощь мать девушки пыталась пресечь действия нападавших. Однако те в ответ нанесли ей удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из них с силой дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого мигранты скрылись.
Кроме того, один из осужденных 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев ударил ребенка кулаком по лицу и вытащил из кармана его брюк тысячу рублей.
Другой осужденный 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Автомагистральной вытащил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Потерпевший пытался пресечь хищение, но подросток сломал ему нос. Похищенным телефоном злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
На момент совершения преступлений нападавшие были несовершеннолетними. В апреле Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил нападавшему 2004 года рождения Намигу Байрамову три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а осужденному 2005 года рождения Роялу Гасымову – 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. С Гасымова взыскали тысячу рублей материального ущерба и 950 тысяч рублей компенсации морального вреда, а с Байрамова – 350 тысяч рублей компенсации.
Приговор обжаловали обе стороны. Прокурор и потерпевшие настаивали на ужесточении наказания, а защита осужденных – на его смягчении.
«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела, заслушав доводы сторон, внесла изменения в приговор суда в части обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания осужденным Байрамову и Гасымову. Также судебная коллегия изменила приговор в части гражданского иска потерпевшего Д., снизив сумму до 110 тысяч рублей»,
– сообщили в пресс-службе облсуда.
В остальной части приговор суда в отношении Гасымова и Байрамова облсуд оставил без изменения.
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