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В Екатеринбурге напавшим на женщин на Сортировке мигрантам вынесли приговор
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор двум мигрантам, которые в феврале прошлого года на Сортировке напали на двух женщин и избили их. Старшему назначили три года лишения свободы, а младшему – 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, что 11 февраля прошлого года хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в салоне рейсового автобуса без повода неоднократно оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей маме и попросила встретить ее на остановке.
На остановке «Пехотинцев» вслед за потерпевшей вышли подростки, толкнули ее на землю и стали избивать руками и ногами. Затем хулиганы бросили девушку о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой и упала.
Подоспевшая на помощь мать девушки пыталась пресечь действия нападавших. Однако те в ответ нанесли ей удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из них с силой дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого мигранты скрылись.
Кроме того, один из осужденных 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев ударил ребенка кулаком по лицу и вытащил из кармана его брюк тысячу рублей.
Другой осужденный 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Автомагистральной вытащил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Потерпевший пытался пресечь хищение, но подросток сломал ему нос. Похищенным телефоном злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Государственный обвинитель ходе судебных прений просил суд назначить хулиганам наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения, наказание в виде 3 лет лишения свободы, а осужденному 2005 года рождения – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что 11 февраля прошлого года хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в салоне рейсового автобуса без повода неоднократно оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей маме и попросила встретить ее на остановке.
На остановке «Пехотинцев» вслед за потерпевшей вышли подростки, толкнули ее на землю и стали избивать руками и ногами. Затем хулиганы бросили девушку о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой и упала.
Подоспевшая на помощь мать девушки пыталась пресечь действия нападавших. Однако те в ответ нанесли ей удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из них с силой дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого мигранты скрылись.
Кроме того, один из осужденных 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев ударил ребенка кулаком по лицу и вытащил из кармана его брюк тысячу рублей.
Другой осужденный 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Автомагистральной вытащил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Потерпевший пытался пресечь хищение, но подросток сломал ему нос. Похищенным телефоном злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Государственный обвинитель ходе судебных прений просил суд назначить хулиганам наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения, наказание в виде 3 лет лишения свободы, а осужденному 2005 года рождения – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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