В Екатеринбурге напавшим на женщин на Сортировке мигрантам вынесли приговор



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор двум мигрантам, которые в феврале прошлого года на Сортировке напали на двух женщин и избили их. Старшему назначили три года лишения свободы, а младшему – 3 года 6 месяцев лишения свободы.Напомним, что 11 февраля прошлого года хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в салоне рейсового автобуса без повода неоднократно оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей маме и попросила встретить ее на остановке.На остановке «Пехотинцев» вслед за потерпевшей вышли подростки, толкнули ее на землю и стали избивать руками и ногами. Затем хулиганы бросили девушку о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой и упала.Подоспевшая на помощь мать девушки пыталась пресечь действия нападавших. Однако те в ответ нанесли ей удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из них с силой дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого мигранты скрылись.Кроме того, один из осужденных 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев ударил ребенка кулаком по лицу и вытащил из кармана его брюк тысячу рублей.Другой осужденный 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Автомагистральной вытащил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Потерпевший пытался пресечь хищение, но подросток сломал ему нос. Похищенным телефоном злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Государственный обвинитель ходе судебных прений просил суд назначить хулиганам наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения, наказание в виде 3 лет лишения свободы, а осужденному 2005 года рождения – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.