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Суд в Екатеринбурге не стал отправлять в колонию застройщика, виновного в мошенничестве в особо крупном размере

19.26 Четверг, 27 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор Александру Фрибусу – бенефициару и фактическому руководителю «Группы БЗСК», в которую входили ООО «Берёзовские строительные решения», ООО «Берёзовские инвестиционные решения», ЗАО «БЗСК-Инвест», ООО «Нефтеюганскстройинвест» и другие организации, связанные со строительным бизнесом.

«Группа БЗСК» снискала славу проблемного застройщика – её долгострои ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге, ЖК «Берёзки» в Берёзовском и ЖК «Оптимист» в Первоуральске были заморожены, их пришлось достраивать другим компаниям.

Но помимо создания проблем дольщикам, Фрибус ещё и сорвал два господряда от МЧС – строительство базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда на Сибирском тракте и водно-спасательной станции на улице Контролёров на берегу Верх-Исетского пруда.

Подконтрольные Фрибусу компании, как выяснилось, предоставляли поддельные банковские гарантии и указывали недостоверные сведения об объёмах реально выполненных работ. В результате было похищено более 200 миллионов рублей.


Судья Юлия Меркулова. Фото: Вечерние ведомости


Прокуратура просила приговорить Фрибуса к шести годам колонии общего режима, но судья Юлия Меркулова оказалась более гуманной – признав застройщика виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), она назначила ему лишь пять лет условно и штраф в 780 тысяч рублей. Отметим, что максимальное наказание по вменённой бизнесмену статье – 10 лет колонии.

На этой же неделе был вынесен приговор сыну Александра Фрибуса – Александру Фрибусу-младшему, бывшему гендиректором нескольких компаний «Группы БЗСК». Рассмотрение дела Фрибуса-младшего, начавшееся ещё в 2018 году, настолько растянулось, что его и вовсе освободили от отбывания уголовного наказания — за истечением сроков давности.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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