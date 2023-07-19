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Гендиректор наплодившего долгостроев застройщика из Берёзовского избежал уголовного наказания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня вынесли приговор Александру Фрибусу-младшему – гендиректору сразу нескольких предприятий «Группы БЗСК», запомнившейся своими долгостроями в Екатеринбурге, Берёзовском и Первоуральске.
Дело касалось первоуральского ЖК «Оптимист», который начали строить в 2015 году по федеральной программе «Жильё для российской семьи». Компании Фрибусов (вместе с Александром Фрибусом-младшим бенецифиаром был его отец – Александр Фрибус-старший) достроить «Оптимист» так и не смогли. Позже следствие выяснило, что в течение двух лет Александр Фрибус-младший умышленно выводил деньги со счетов «БЗСК СтройИнвест» на счета организаций, которые не имели никакого отношения к строительству. Причинённый его действиями ущерб составил почти 200 млн рублей, кроме того, пострадали дольщики, которые долгие годы не могли получить свои квартиры.
Уголовное дело Фрибуса-младшего начали рассматривать в городском суде Первоуральска ещё в 2018 году. В 2019 году суд приговорил его к трём годам условно по части 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), однако приговор был обжалован всеми сторонами, в результате Свердловский областной суд в июне 2019 года отменил его.
Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкое, как просили в том числе потерпевшие – мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), и дело в ноябре 2019 года вновь поступило в Первоуральский городской суд. Но в этот раз защите Фрибуса удалось добиться возвращения дела в прокуратуру, найдя нарушения в составлении обвинительного заключения.
Вновь дело поступило в суд уже в Екатеринбурге – но два судьи, Александр Тараненко и Андрей Шашкин в 2020 и 2021 годах поочерёдно находили препятствия для его рассмотрения.
В мае 2021 года дело Фрибуса-младшего о мошенничестве в особо крупном размере поступило уже к пятому по счёту судье – Ирине Цыбульской (Даниловой). В ходе судебного следствия обвинение переквалифицировали обратно на статью о применении особо крупного имущественного ущерба (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ). Заседание по делу откладывали в общей сложности 67 раз, в результате сегодняшний приговор выносился уже за пределами сроков давности по вменённому преступлению.
Цыбульская, также как и судья Первоуральского городского суда Екатерина Елисеева пять лет назад, приговорила Александра Фрибуса-младшего к трём годам условно. Отличие лишь в том, что сейчас сроки давности истекли, поэтому при провозглашении приговора сразу же было озвучено, что подсудимый освобождён от наказания. Отметим, что если бы устояла статья о мошенничестве, срок давности привлечения к уголовной ответственности бы не истёк, поскольку составляет 10 лет, а не 6.
В пресс-службе Ленинского суда «Вечерним ведомостям» добавили, что по гражданским искам в рамках этого дела с Фрибуса в пользу двух потерпевших Блиновой и Мошкиной было взыскано 1 млн 78 тысяч рублей и 1 млн 650 тысяч рублей соответственно, кроме того, каждой из них присудили по 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Дело отца Александра Фрибуса параллельно рассматривается в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Ему вменяют ту самую часть 4 статьи 159 УК РФ, сроки давности по которой ещё не истекли. Предметом обвинения Александра Фрибуса-старшего является хищение средств при выполнении госконтрактов от МЧС.
Дело касалось первоуральского ЖК «Оптимист», который начали строить в 2015 году по федеральной программе «Жильё для российской семьи». Компании Фрибусов (вместе с Александром Фрибусом-младшим бенецифиаром был его отец – Александр Фрибус-старший) достроить «Оптимист» так и не смогли. Позже следствие выяснило, что в течение двух лет Александр Фрибус-младший умышленно выводил деньги со счетов «БЗСК СтройИнвест» на счета организаций, которые не имели никакого отношения к строительству. Причинённый его действиями ущерб составил почти 200 млн рублей, кроме того, пострадали дольщики, которые долгие годы не могли получить свои квартиры.
Уголовное дело Фрибуса-младшего начали рассматривать в городском суде Первоуральска ещё в 2018 году. В 2019 году суд приговорил его к трём годам условно по части 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), однако приговор был обжалован всеми сторонами, в результате Свердловский областной суд в июне 2019 года отменил его.
Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкое, как просили в том числе потерпевшие – мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), и дело в ноябре 2019 года вновь поступило в Первоуральский городской суд. Но в этот раз защите Фрибуса удалось добиться возвращения дела в прокуратуру, найдя нарушения в составлении обвинительного заключения.
Вновь дело поступило в суд уже в Екатеринбурге – но два судьи, Александр Тараненко и Андрей Шашкин в 2020 и 2021 годах поочерёдно находили препятствия для его рассмотрения.
В мае 2021 года дело Фрибуса-младшего о мошенничестве в особо крупном размере поступило уже к пятому по счёту судье – Ирине Цыбульской (Даниловой). В ходе судебного следствия обвинение переквалифицировали обратно на статью о применении особо крупного имущественного ущерба (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ). Заседание по делу откладывали в общей сложности 67 раз, в результате сегодняшний приговор выносился уже за пределами сроков давности по вменённому преступлению.
Цыбульская, также как и судья Первоуральского городского суда Екатерина Елисеева пять лет назад, приговорила Александра Фрибуса-младшего к трём годам условно. Отличие лишь в том, что сейчас сроки давности истекли, поэтому при провозглашении приговора сразу же было озвучено, что подсудимый освобождён от наказания. Отметим, что если бы устояла статья о мошенничестве, срок давности привлечения к уголовной ответственности бы не истёк, поскольку составляет 10 лет, а не 6.
В пресс-службе Ленинского суда «Вечерним ведомостям» добавили, что по гражданским искам в рамках этого дела с Фрибуса в пользу двух потерпевших Блиновой и Мошкиной было взыскано 1 млн 78 тысяч рублей и 1 млн 650 тысяч рублей соответственно, кроме того, каждой из них присудили по 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Дело отца Александра Фрибуса параллельно рассматривается в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Ему вменяют ту самую часть 4 статьи 159 УК РФ, сроки давности по которой ещё не истекли. Предметом обвинения Александра Фрибуса-старшего является хищение средств при выполнении госконтрактов от МЧС.
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