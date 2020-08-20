Бизнесмена из Березовского Александра Фрибуса будут судить в Екатеринбурге

21:44 | 20.08.2020

Фото: Телеканал "Евразия". Первоуральск

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении застройщика, бизнесмена Александра Фрибуса - младшего, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Предварительное слушание назначено на 31 августа.



Ранее уголовное дело в отношении генерального директора ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса рассматривалось в Первоуральском городском суде, но было возвращено в прокуратуру. Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области.



Уголовное дело возбуждено за мошенничество с деньгами дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 году, однако в середине 2016 года работы на объекте были приостановлены. Для завершения строительства объекта было привлечено АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». В августе 2019 года благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры строительство «проблемного» дома , которое велось в рамках реализации федеральной государственной программы «Жилье для российской семьи», было завершено.



Финансовые проблемы в семье Фрибусов начались в 2016 году. В феврале 2019 года признано банкротом АО «БЗСК-Инвест» (основной актив), в январе 2020 года признан банкротом Александр Фрибус-старший, в конце июня также было признано банкротом ООО «Агентство БСК» – еще один актив семьи Фрибусов. Основным кредитором выступили структуры Атомстройкомплекса.

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