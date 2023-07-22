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Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на убийство в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство в Екатеринбурге.
Напомним, что в Екатеринбурге на Сортировке в ходе конфликта мужчина жестоко избил женщину.
«Глава ведомства дал поручение исполняющего обязанностей руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении пресс-службы Следкома.
Напомним, что в Екатеринбурге на Сортировке в ходе конфликта мужчина жестоко избил женщину.
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