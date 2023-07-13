В столице Урала возбудили уголовное дело по факту избиения женщины на Сортировке

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе инцидента злоумышленник, находясь возле своей автомашины, напал на женщину и жестоко ее избил. По этому факту следственным отделом по Железнодорожному району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)»,