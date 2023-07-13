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В столице Урала возбудили уголовное дело по факту избиения женщины на Сортировке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента на Сортировке, где мужчина жестоко избил женщину во время конфликта.
Видео с произошедшим опубликовал телеграм-канал «Бандитский центр» еще во вторник, 18 июля. На кадрах видно, как мужчина наносит удары по голове и телу женщины, а в какой-то момент, предположительно, начинает душить ее.
Что стало поводом для таких радикальных действий, неизвестно.
Известно, что на данный момент опрашиваются свидетели, а также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей.
Видео с произошедшим опубликовал телеграм-канал «Бандитский центр» еще во вторник, 18 июля. На кадрах видно, как мужчина наносит удары по голове и телу женщины, а в какой-то момент, предположительно, начинает душить ее.
Что стало поводом для таких радикальных действий, неизвестно.
«В ходе инцидента злоумышленник, находясь возле своей автомашины, напал на женщину и жестоко ее избил. По этому факту следственным отделом по Железнодорожному району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального ведомства.
Известно, что на данный момент опрашиваются свидетели, а также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей.
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