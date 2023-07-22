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Екатеринбургская полиция установила личность лихача на Porsche Cayenne
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Полиция Екатеринбурга установила личность лихача на Porsche Cayenne, из-за которого правоохранителям пришлось пуститься в погоню и открыть стрельбу по колесам.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, автоинспекторы погнались за Porsche, когда тот пролетел перекресток в районе улицы Малышева, 51 на красный свет. На просьбы наряда ДПС остановиться водитель не реагировал.
Напомним, что во время погони лихач оказался в тупиковом дворе, откуда, тараня все автомобили, попытался уехать. В итоге полиции все же удалось его задержать.
В результате инцидента получили повреждения три патрульных автомобиля и шесть гражданских, включая машину задержанного, заявил Валерий Горелых. Точный материальный ущерб устанавливается.
Задержанным оказался ранее судимый уроженец Алапаевска. На вопросы сотрудников полиции, по словам пресс-секретаря МВД, он отвечать не стал.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, автоинспекторы погнались за Porsche, когда тот пролетел перекресток в районе улицы Малышева, 51 на красный свет. На просьбы наряда ДПС остановиться водитель не реагировал.
Напомним, что во время погони лихач оказался в тупиковом дворе, откуда, тараня все автомобили, попытался уехать. В итоге полиции все же удалось его задержать.
В результате инцидента получили повреждения три патрульных автомобиля и шесть гражданских, включая машину задержанного, заявил Валерий Горелых. Точный материальный ущерб устанавливается.
Задержанным оказался ранее судимый уроженец Алапаевска. На вопросы сотрудников полиции, по словам пресс-секретаря МВД, он отвечать не стал.
«У него взяты биоматериалы с целью проведения химико-токсикологического исследования для определения наличия или отсутствия в организме запрещенных веществ»,
– добавил Горелых.
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