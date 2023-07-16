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Погоня со стрельбой в Екатеринбурге закончилась разбитыми автомобилями
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром некоторые жители Пионерского района могли проснуться от звуков выстрелов за окном. Как оказалось, полиция устроила погоню со стрельбой, стремясь задержать нарушителя на Porsche Cayenne.
По словам одного из очевидцев, он слышал не менее 20 выстрелов.
Неизвестно как долго продолжалась погоня, однако закончилась она тем, что водитель заехал в тупиковый двор одного из домов по улице Блюхера. Не желая сдаваться правоохранителям, нарушитель принял решение развернуться и, протаранив стоящие на парковке автомобили, уехал на пробитых колесах.
Фото: читатели Е1
По данным портала «Е1», правоохранители не стали повторять опасный маневр водителя Porsche, продолжив преследование пешком. Через некоторое время им удалось задержать нарушителя.
По словам одного из очевидцев, он слышал не менее 20 выстрелов.
Неизвестно как долго продолжалась погоня, однако закончилась она тем, что водитель заехал в тупиковый двор одного из домов по улице Блюхера. Не желая сдаваться правоохранителям, нарушитель принял решение развернуться и, протаранив стоящие на парковке автомобили, уехал на пробитых колесах.
Фото: читатели Е1
По данным портала «Е1», правоохранители не стали повторять опасный маневр водителя Porsche, продолжив преследование пешком. Через некоторое время им удалось задержать нарушителя.
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