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Кассира продуктового магазина в Каменске-Уральском поймали на краже

19.59 Среда, 19 июля 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Чужой кошелёк присвоила жительница Каменска-Уральского, работающая кассиром местного продуктового магазина. Сделала она это прямо на рабочем месте и в рабочие часы.

О краже кошелька в полицию сообщила 15 июля гражданка 1979 года рождения. Она пояснила, что ходила в магазин, оплатила покупки, а позже не смогла найти кошелёк, который, по всей видимости, забыла в магазине. Самостоятельные поиски кошелька результата не дали, поэтому женщина и обратилась за помощью к полицейским, уверенная, что некто неизвестный похитил её имущество.

Неизвестным похитителем кошелька оказалась кассир продуктового магазина 1968 года рождения. Она заметила, что покупательница забыла забрать свою вещь, но не попыталась вернуть кошелёк владелице, а забрала его вместе с находившимися внутри 27 тысячами рублей. Помимо денег в кошельке лежали водительское удостоверение и банковские пластиковые карты.

Когда полицейские задержали кассира, выяснилось, что часть чужих денег на успела потратить. Против неё возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («кража с причинением значительного ущерба гражданину»), а до суда с неё взяли подписку о невыезде, — сообщает ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский».

Напомним, что за схожее преступление разыскивают двух девушек в Нижнем Тагиле. Те тоже присвоили чужой кошелёк, случайно оброненный владелицей, руководствуясь принципом «что упало, то пропало».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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