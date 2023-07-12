Забравших чужие деньги девушек ищут в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полсотни тысяч рублей присвоили две девушки в Нижнем Тагиле. Их разыскивает полиция, а истинная хозяйка денег напоминает, что существует статья за такое деяние.Утерянные 50 тысяч рублей принадлежали директору некоммерческого партнёрства «Социальная поддержка школы № 32» Татьяне Артамоновой. Как пишет агентство новостей «Между строк», женщина потеряла их 13 июля возле гостиницы «Тагил», обронив кошелёк с купюрами и банковскими карточками. Записи видеонаблюдения с камер, установленных возле отеля, показывают, что кошелёк подобрали две девушки в длинных юбках и с платками на головах.Артамонова успела связаться с банками и заблокировать карты прежде, чем с них кто-то попытался начать совершать покупки. По поводу пропавших денег она обратилась в полицию, без особой, впрочем, надежды, что подобравших кошелёк девушек кто-то будет искать. Через соцсети она напомнила, что закон предусматривает наказание для людей, которые нашли чужие деньги, но не захотели вернуть владельцам, а потратили сами. Существуют и алгоритмы действия при обнаружении на улице или в другом общественном месте денежных средств. Но нашедшие кошелёк с 50 тысячами дамы явно не захотели отыскивать человека, его обронившего.Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» заверила журналистов, что по заявлению женщины сотрудниками уголовного розыска полиции организована проверка.