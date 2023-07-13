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В Свердловской области за преступления сексуального характера разыскивают мужчину
Фото: Владислав Постников
На улице Репина в Екатеринбурге две девушки подверглись преступлению сексуального характера со стороны незнакомого мужчины. Соответствующее заявление в правоохранительные органы поступило сегодня, 13 июля.
Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области по фактам, изложенным в заявлении, возбудили уголовное дело. Личность преступника устанавливается, мужчина объявлен в розыск.
Помимо фото подозреваемого опубликовано короткое видео, из которого становится ясна суть произошедшего. Великовозрастный мужчина на остановке общественного транспорта начал приставать к двум девушкам с недвусмысленными предложениями. Настойчиво предлагая уединиться с ним, он, в том числе предлагал денежное вознаграждение за интим. Попытки отказаться он игнорировал, и неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не молодой человек, заступившийся за девушек. Его вмешательство приставучий гражданин воспринял агрессивно, перешёл на нецензурную брань, но всё же ретировался.
Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области по фактам, изложенным в заявлении, возбудили уголовное дело. Личность преступника устанавливается, мужчина объявлен в розыск.
Помимо фото подозреваемого опубликовано короткое видео, из которого становится ясна суть произошедшего. Великовозрастный мужчина на остановке общественного транспорта начал приставать к двум девушкам с недвусмысленными предложениями. Настойчиво предлагая уединиться с ним, он, в том числе предлагал денежное вознаграждение за интим. Попытки отказаться он игнорировал, и неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не молодой человек, заступившийся за девушек. Его вмешательство приставучий гражданин воспринял агрессивно, перешёл на нецензурную брань, но всё же ретировался.
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