В Екатеринбурге ищут подозреваемого в преступлении сексуального характера





– добавили в свердловском главке МВД. «Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу уже приступили к поисковым мероприятиям и установлению личности. Всем, кто располагает сведениями об этом человеке, а также о его возможном местонахождении, просьба сообщить, в том числе и конфиденциально, по линии 02 или в любое отделение полиции»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут мужчину, который подозревается в понуждении к действиям сексуального характера в отношении двух девушек. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Информация о преступлении поступила сегодня в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. По предварительным данным, инцидент произошел на остановке общественного транспорта у одного из домов на улице Репина.По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленных на установление лица, причастного к преступлению.