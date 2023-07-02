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В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, пытается выйти из СИЗО

13.46 Понедельник, 10 июля 2023
Скрин видео / Вечерние ведомости
Адвокат опекуна, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, подала в Свердловский областной суд апелляционную жалобу на арест Вероники Наумовой.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат настаивает на изменении Веронике Наумовой меры пресечения.

Напомним, что Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера, опекуном которого она являлась.

В июне опекун заявила о пропаже ребенка. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Наумовой 12 июля в 10.30.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:49 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил ЦГКБ №3 Екатеринбурга
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12:32 В Верхней Пышме завершился первый международный Кубок Урала по спортивному самбо среди мужчин «Содружество»
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11:22 Площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась на 1 500 гектаров
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