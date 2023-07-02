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В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, пытается выйти из СИЗО
Скрин видео / Вечерние ведомости
Адвокат опекуна, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, подала в Свердловский областной суд апелляционную жалобу на арест Вероники Наумовой.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат настаивает на изменении Веронике Наумовой меры пресечения.
Напомним, что Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера, опекуном которого она являлась.
В июне опекун заявила о пропаже ребенка. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Наумовой 12 июля в 10.30.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат настаивает на изменении Веронике Наумовой меры пресечения.
Напомним, что Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера, опекуном которого она являлась.
В июне опекун заявила о пропаже ребенка. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Наумовой 12 июля в 10.30.
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