Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в свердловском детдоме

– говорится в сообщении информационного центра СКР.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности и мерах к разрешению озвученной ситуации с нарушением прав детей. Также Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести служебную проверку по озвученным в публикации фактам»,