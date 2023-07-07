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Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в свердловском детдоме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о халатности после сообщений СМИ об издевательствах над воспитанниками Заводоуспенского детского дома Тугулымского района Свердловской области.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о насильственных действиях над воспитанниками социально-реабилитационного центра с фотографиями, которые служили подтверждением произошедшего. Кроме этого, отмечалось, что в учреждении отсутствуют средства личной гигиены, лекарственные препараты и учебные материалы.
По данным фактам в региональном СУ СКР возбудили уголовное дело о халатности, однако журналисты выразили опасение из-за того, что виновные могут оказаться безнаказанными.
Также Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и основаниях его направления по подследственности в другой следственный орган.
Напомним, что ранее Глава Следственного комитета уже просил докладывать ему по этому делу. Тогда портал URA.RU сообщал о том, что воспитанница Заводоуспенского детского дома стала жертвой неизвестного человека из социальных сетей, который заставлял ее позировать на видео в обнаженном виде.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о насильственных действиях над воспитанниками социально-реабилитационного центра с фотографиями, которые служили подтверждением произошедшего. Кроме этого, отмечалось, что в учреждении отсутствуют средства личной гигиены, лекарственные препараты и учебные материалы.
По данным фактам в региональном СУ СКР возбудили уголовное дело о халатности, однако журналисты выразили опасение из-за того, что виновные могут оказаться безнаказанными.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности и мерах к разрешению озвученной ситуации с нарушением прав детей. Также Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести служебную проверку по озвученным в публикации фактам»,
– говорится в сообщении информационного центра СКР.
Также Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и основаниях его направления по подследственности в другой следственный орган.
Напомним, что ранее Глава Следственного комитета уже просил докладывать ему по этому делу. Тогда портал URA.RU сообщал о том, что воспитанница Заводоуспенского детского дома стала жертвой неизвестного человека из социальных сетей, который заставлял ее позировать на видео в обнаженном виде.
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