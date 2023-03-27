Бастрыкин проконтролирует расследование преступления против половой неприкосновенности воспитанницы детдома в Свердловской области

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении СКР.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одном из детских домов Свердловской области.Ранее портал URA.RU сообщал о том, что воспитанница детского дома поселка Заводоуспенское стала жертвой неизвестного человека из социальных сетей, который заставлял ее позировать на видео в обнаженном виде.Издание писало, что неизвестный шантажировал девочку тем, что разошлет ее интимные фотографии одноклассникам. В какой-то момент шантажист так и сделал, в результате чего школьница подверглась издевательствам со стороны своих сверстников.Тогда на защиту школьницы встала сотрудницы тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Именно она заметила, как девочка замкнулась в себе. О том, что произошло она узнала из переписки с воспитанницей детдома, в ходе которой девочка доверилась ей и рассказала обо всем.Благотворительный фонд «Талисман детства» ведет шефство над детским домом из Свердловской области из-за того, что учреждение находится в 350 километрах от Екатеринбурга и в 110 километрах от Тюмени.