Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин проконтролирует расследование преступления против половой неприкосновенности воспитанницы детдома в Свердловской области
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одном из детских домов Свердловской области.
Ранее портал URA.RU сообщал о том, что воспитанница детского дома поселка Заводоуспенское стала жертвой неизвестного человека из социальных сетей, который заставлял ее позировать на видео в обнаженном виде.
Издание писало, что неизвестный шантажировал девочку тем, что разошлет ее интимные фотографии одноклассникам. В какой-то момент шантажист так и сделал, в результате чего школьница подверглась издевательствам со стороны своих сверстников.
Тогда на защиту школьницы встала сотрудницы тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Именно она заметила, как девочка замкнулась в себе. О том, что произошло она узнала из переписки с воспитанницей детдома, в ходе которой девочка доверилась ей и рассказала обо всем.
Благотворительный фонд «Талисман детства» ведет шефство над детским домом из Свердловской области из-за того, что учреждение находится в 350 километрах от Екатеринбурга и в 110 километрах от Тюмени.
«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении СКР.
Ранее портал URA.RU сообщал о том, что воспитанница детского дома поселка Заводоуспенское стала жертвой неизвестного человека из социальных сетей, который заставлял ее позировать на видео в обнаженном виде.
Издание писало, что неизвестный шантажировал девочку тем, что разошлет ее интимные фотографии одноклассникам. В какой-то момент шантажист так и сделал, в результате чего школьница подверглась издевательствам со стороны своих сверстников.
Тогда на защиту школьницы встала сотрудницы тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Именно она заметила, как девочка замкнулась в себе. О том, что произошло она узнала из переписки с воспитанницей детдома, в ходе которой девочка доверилась ей и рассказала обо всем.
Благотворительный фонд «Талисман детства» ведет шефство над детским домом из Свердловской области из-за того, что учреждение находится в 350 километрах от Екатеринбурга и в 110 километрах от Тюмени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти журналистки газеты «Машиностроитель» в Нижнем Тагиле
31 марта 2023
31 марта 2023
За 2022 год в Свердловской области выписали 147 протоколов за дискредитацию вооруженных сил
29 марта 2023
29 марта 2023