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На Урале возбудили уголовное дело из-за издевательств над мальчиком в летнем лагере
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Тугулымском районе Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщений об издевательствах подростков над девятилетним мальчиком в летнем лагере.
Ранее мы писали, что подростки били мальчика, связывали веревкой, рисовали на теле и снимали происходящее на видео. Мама мальчика заявила, что вожатый якобы знал о происходящем, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее мы писали, что подростки били мальчика, связывали веревкой, рисовали на теле и снимали происходящее на видео. Мама мальчика заявила, что вожатый якобы знал о происходящем, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
«Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, а также то, в полной ли мере должностными лицами детского лагеря и сотрудниками органов системы профилактики проводились мероприятия, направленные на недопущение подобных фактов»,
– рассказали в СКР.
Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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