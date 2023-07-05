На Урале возбудили уголовное дело из-за издевательств над мальчиком в летнем лагере

– рассказали в СКР.

«Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, а также то, в полной ли мере должностными лицами детского лагеря и сотрудниками органов системы профилактики проводились мероприятия, направленные на недопущение подобных фактов»,