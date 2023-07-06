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В Екатеринбурге избрали меру пресечения заведующей детсадом, куда ходил шестилетний Далер
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге заведующей детским садом, который посещал погибший шестилетний Далер Бобиев, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, что в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством шестилетнего мальчика, задержаны в качестве подозреваемых ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления соцполитики №25 и исполняющая обязанности заведующая детским садом. Следствие полагает, что они видели телесные повреждения у Далера, но не сообщали об этом в правоохранительные органы. Сотруднице опеки сегодня уже избрали меру пресечения.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что заведующая детсадом обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня избрал в отношении женщины меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, обвиняемой запрещается общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней. Также женщину обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд.
Напомним, что в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством шестилетнего мальчика, задержаны в качестве подозреваемых ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления соцполитики №25 и исполняющая обязанности заведующая детским садом. Следствие полагает, что они видели телесные повреждения у Далера, но не сообщали об этом в правоохранительные органы. Сотруднице опеки сегодня уже избрали меру пресечения.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что заведующая детсадом обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня избрал в отношении женщины меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, обвиняемой запрещается общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней. Также женщину обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд.
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