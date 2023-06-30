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Прокуратура проверяет органы опеки и детсад в Екатеринбурге из-за гибели шестилетнего мальчика
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура в связи с гибелью шестилетнего Далера Бобиева организовала проверку деятельности органов опеки, медицинских и дошкольных учреждений.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 истребованы личные дела всех детей, переданных под опеку семье обвиняемой в убийстве Далера. Опрошены сотрудники органа опеки о проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами.
Также проведена проверка детского сада, который посещал Далер Бобиев. Сотрудники прокуратуры опросили воспитателей и медика. Они указали, что у мальчика, когда он посещал детсад, были телесные повреждения. Также они отметили регулярные пропуски с января 2023 года. Начата проверка в отношении сотрудников детской городской больницы.
Напомним, что опекуна Далера Бобиева обвиняют в убийстве мальчика, истязании и мошенничестве. Сегодня женщине должны избрать меру пресечения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 истребованы личные дела всех детей, переданных под опеку семье обвиняемой в убийстве Далера. Опрошены сотрудники органа опеки о проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами.
Также проведена проверка детского сада, который посещал Далер Бобиев. Сотрудники прокуратуры опросили воспитателей и медика. Они указали, что у мальчика, когда он посещал детсад, были телесные повреждения. Также они отметили регулярные пропуски с января 2023 года. Начата проверка в отношении сотрудников детской городской больницы.
Напомним, что опекуна Далера Бобиева обвиняют в убийстве мальчика, истязании и мошенничестве. Сегодня женщине должны избрать меру пресечения.
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