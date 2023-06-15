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Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
Криминал
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге гособвинитель попросил суд назначить семи местным жителям, обвиняемым в незаконном обороте паленого алкоголя, от которого погибли 44 человека, лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу. Так, шесть мужчин и одна женщина обвиняются в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть людей, а также в незаконном обороте спиртосодержащей продукции и незаконной розничной продаже алкоголя.
Напомним, что в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников, реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактного алкоголя в Екатеринбурге. Алкоголь содержал в своем составе метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. В результате после покупки и употребления этих напитков пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.
Сегодня гособвинители выступили в судебных прениях и попросили суд назначить всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы:
- жительнице Екатеринбурга 1957 года рождения – 5 лет лишения свободы;
- жителю Екатеринбурга, 1978 года рождения – 8 лет лишения свободы и штраф в размере 70 тысяч рублей;
- жителю Ленинского района Екатеринбурга, 1969 года рождения – 6 лет 6 месяцев лишения свободы;
- жителю Ленинского района Екатеринбурга 1975 года рождения – 7 лет 6 месяцев лишения свободы;
- жителю Чкаловского района Екатеринбурга 1987 года рождения – 10 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, закупом, поставкой, хранением и перевозкой, а также розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 4 года.
- уроженцу Тюменской области, проживающему в Екатеринбурге, 1974 года рождения – 10 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, закупом, поставкой, хранением и перевозкой, а также розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 4 года;
- мужчине 1967 года рождения – в виде 8 лет лишения свободы.
Гособвинитель также просит суд назначить всем обвиняемым отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворить заявленные семью потерпевшими гражданские иски на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу. Так, шесть мужчин и одна женщина обвиняются в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть людей, а также в незаконном обороте спиртосодержащей продукции и незаконной розничной продаже алкоголя.
Напомним, что в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников, реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактного алкоголя в Екатеринбурге. Алкоголь содержал в своем составе метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. В результате после покупки и употребления этих напитков пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.
Сегодня гособвинители выступили в судебных прениях и попросили суд назначить всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы:
- жительнице Екатеринбурга 1957 года рождения – 5 лет лишения свободы;
- жителю Екатеринбурга, 1978 года рождения – 8 лет лишения свободы и штраф в размере 70 тысяч рублей;
- жителю Ленинского района Екатеринбурга, 1969 года рождения – 6 лет 6 месяцев лишения свободы;
- жителю Ленинского района Екатеринбурга 1975 года рождения – 7 лет 6 месяцев лишения свободы;
- жителю Чкаловского района Екатеринбурга 1987 года рождения – 10 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, закупом, поставкой, хранением и перевозкой, а также розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 4 года.
- уроженцу Тюменской области, проживающему в Екатеринбурге, 1974 года рождения – 10 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством, закупом, поставкой, хранением и перевозкой, а также розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 4 года;
- мужчине 1967 года рождения – в виде 8 лет лишения свободы.
Гособвинитель также просит суд назначить всем обвиняемым отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворить заявленные семью потерпевшими гражданские иски на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей.
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