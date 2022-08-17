В суд направлено уголовное дело о гибели 44 екатеринбуржцев от отравления метанолом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели 44 екатеринбуржцев, отравившихся метанолом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, что с лета 2020 года по осень 2021 года семь обвиняемых осуществляли незаконный оборот контрафактного алкоголя на территории Екатеринбурга. Продукция содержала в своем составе метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.В результате после употребления контрафактного алкоголя с сентября по октябрь прошлого года пострадал 51 человек. Из них 44 жителя Ленинского, Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга скончались.После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.