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В Екатеринбурге закончился повторный суд по делу об убийстве 5-летнего ребёнка
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Сегодня, 19 июня, в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершился процесс по делу о нанесении смертельных травм 5-летней девочке. На скамье подсудимых за это преступление во второй раз посидел 28-летний сожитель матери убитого ребёнка.
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (так формулирует это деяние закон) имело место в конце января 2022 года. Первый судебный процесс прошёл в октябре того же года. Мужчина был признан виновным, но наказание не понёс — после рассмотрения апелляционной жалобы защитника осужденного приговор отменили в связи с установленными нарушениями права на защиту осужденного.
Впрочем, повторный суд пришёл к тому же выводу: «подсудимый причинил многочисленные телесные повреждения 5-летней дочери своей супруги, нанося удары руками, а также ремнём с металлической пряжкой». За нанесение смертельных травм такой малютке изувера и в этот раз приговорили к лишению свободы: 8 лет и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока что не вступил.
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (так формулирует это деяние закон) имело место в конце января 2022 года. Первый судебный процесс прошёл в октябре того же года. Мужчина был признан виновным, но наказание не понёс — после рассмотрения апелляционной жалобы защитника осужденного приговор отменили в связи с установленными нарушениями права на защиту осужденного.
Впрочем, повторный суд пришёл к тому же выводу: «подсудимый причинил многочисленные телесные повреждения 5-летней дочери своей супруги, нанося удары руками, а также ремнём с металлической пряжкой». За нанесение смертельных травм такой малютке изувера и в этот раз приговорили к лишению свободы: 8 лет и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока что не вступил.
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