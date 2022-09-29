Екатеринбуржца, забившего насмерть пятилетнюю девочку, приговорили к 8 с половиной годам колонии

– Согласно заключению экспертного исследования, обвиняемый каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики не страдал и в настоящее время не страдает, в связи с чем в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, – отметили в СУ СКР по Свердловской области.

– Прокуратура в течении предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования, – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 28-летнего местного жителя, который насмерть забил пятилетнюю дочь своей сожительницы ремнем, приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для осужденного 10 лет колонии.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, злоумышленник в квартире дома на улице Московской в Екатеринбурге в январе избил руками пятилетнюю дочь своей супруги. Также он нанес ей удары ремнем с металлической пряжкой.Малышка погибла от полученных травм 28 января. Осужденный свою вину в совершении преступления не признал.Гособвинитель просил суд назначить мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде только 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.