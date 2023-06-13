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Нижнетагильский суд вновь не выпустил киллера на свободу
Криминал
Фото: Владислав Постников
Как и в прошлом году, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила решил не менять меру наказания для Виталия Пильщикова, который приговорен к серьёзному сроку за особо тяжкие преступления. Очередное ходатайство адвоката осуждённого получило отказ.
С возражениями против изменения наказания выступили сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и администрация исправительной колонии, где Пильщиков «мотает срок». Средин причин отказа называли поведение осуждённого и довольно существенный «кусок» ещё не отбытого срока.
Напомним, Виталия Пильщикова обвиняли в убийстве нескольких человек — предпринимателей, охранника, и сотрудника милиции. Кроме того, обвиняли его и в незаконном обороте оружия. Суд счёл доказательства весомыми, признал обвиняемого виновным и приговорил к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На данный момент он не отбыл ещё 4 года 8 месяцев 17 дней от назначенного наказания. В прошлом году адвокат киллера подавал ходатайство на изменение наказание, но с тем же результатом, что и сегодня.
С возражениями против изменения наказания выступили сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и администрация исправительной колонии, где Пильщиков «мотает срок». Средин причин отказа называли поведение осуждённого и довольно существенный «кусок» ещё не отбытого срока.
Напомним, Виталия Пильщикова обвиняли в убийстве нескольких человек — предпринимателей, охранника, и сотрудника милиции. Кроме того, обвиняли его и в незаконном обороте оружия. Суд счёл доказательства весомыми, признал обвиняемого виновным и приговорил к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На данный момент он не отбыл ещё 4 года 8 месяцев 17 дней от назначенного наказания. В прошлом году адвокат киллера подавал ходатайство на изменение наказание, но с тем же результатом, что и сегодня.
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