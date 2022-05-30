Киллеру Виталию Пильщикову в Свердловской области не удалось выйти на свободу
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Осужденный киллер Виталий Пильщиков останется в колонии строгого режима. Суд в Нижнем Тагиле не удовлетворил ходатайство защитника осужденного о замене ему оставшейся части наказания.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в феврале 2012 года Пильщикову назначили наказание в виде лишения свободы на 24 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере одного миллиона рублей. Суд признал его виновным в убийствах предпринимателей, охранника и милиционера, а также в незаконном обороте оружия. В СМИ осужденный фигурировал как «личный киллер уральского рейдера Павла Федулева».
Сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства защитника осужденного. Пильщиков не отбыл еще значительную часть наказания.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в итоге отказал адвокату в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в феврале 2012 года Пильщикову назначили наказание в виде лишения свободы на 24 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере одного миллиона рублей. Суд признал его виновным в убийствах предпринимателей, охранника и милиционера, а также в незаконном обороте оружия. В СМИ осужденный фигурировал как «личный киллер уральского рейдера Павла Федулева».
Сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства защитника осужденного. Пильщиков не отбыл еще значительную часть наказания.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в итоге отказал адвокату в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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