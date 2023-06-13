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В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемых в убийстве двух мужчин на Юго-Западе

17.28 Среда, 14 июня 2023
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге заключили под стражу двух мигрантов, которые обвиняются в убийстве двух мужчин в ночь на 12 июня на Юго-Западе.

Напомним, что после массовой драки утром 12 июня были обнаружены тела двух мужчин на улице Академика Бардина. Позже стало известно, что еще два человека попали в больницы с травмами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что задержаны двое фигурантов – мигранты 1995 и 1996 годов рождения. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего фигуранта.

Ранее суд также заключил под стражу обвиняемого 1996 года рождения. Сейчас он находится под стражей в другом государстве, откуда будет этапирован в Екатеринбург для необходимых следственных действий.

«Сотрудники свердловского уголовного розыска совместно с коллегами из Костанайской области выявили и задержали двух подозреваемых. Одного из них, объявленного в федеральный розыск, взяли в Челябинске, а второго, объявленного в межгосударственный розыск, на территории Республики Казахстан. Сейчас сыщики решают вопрос о его экстрадиции по месту совершения убийства. Ещё 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства»,

– добавили в пресс-службе свердловского главка МВД.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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