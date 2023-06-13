В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемых в убийстве двух мужчин на Юго-Западе

– добавили в пресс-службе свердловского главка МВД.

«Сотрудники свердловского уголовного розыска совместно с коллегами из Костанайской области выявили и задержали двух подозреваемых. Одного из них, объявленного в федеральный розыск, взяли в Челябинске, а второго, объявленного в межгосударственный розыск, на территории Республики Казахстан. Сейчас сыщики решают вопрос о его экстрадиции по месту совершения убийства. Ещё 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства»,