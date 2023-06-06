В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Юго-Западе в Екатеринбурге обнаружены тела двух мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.Телеграм-канал «Патрульный участок» пишет, что трупы лежали возле дома на улице Бардина, 13.В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что личности погибших установлены, ими оказались мужчины 1985 и 2002 годов рождения. Сотрудники МВД и СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).