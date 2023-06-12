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Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин в ходе массовой драки в Екатеринбурге.
Напомним, что после массовой драки утром 12 июня были обнаружены тела двух мужчин возле дома на улице Академика Бардина, 13. Позже стало известно, что еще два человека попали в больницы с травмами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Глава СКР поручил и.о. руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе расследования преступления.
Напомним, что после массовой драки утром 12 июня были обнаружены тела двух мужчин возле дома на улице Академика Бардина, 13. Позже стало известно, что еще два человека попали в больницы с травмами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Глава СКР поручил и.о. руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе расследования преступления.
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