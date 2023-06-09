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Прошло очередное заседание в рамках большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»

13.57 Вторник, 13 июня 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга сегодня прошло заседание по делу чиновника, которому, по версии следствия, передавал взятку «главный десантник Екатеринбурга» Евгений Тетерин.

Главный государственный инспектор межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора Александр Матвеев проводил проверку на Шабровском карьере, которая выявила ряд нарушений. По версии следствия, Тетерин должен был помочь владельцам карьера «зарешать» вопрос с этими нарушениями.

В коррупционной цепочке, выявленной следствием, было четыре звена: Вячеслав Иванов (директор ООО «ПК "Урал Щебень"»), Ибад Гурбанов (директор ООО «Шабровский карьер»), Евгений Тетерин (член общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов) и Александр Матвеев.

Сегодня в суде в качестве свидетеля допрашивали Ибада Гурбанова, возглавившего карьер в мае 2020 года. Ранее его уже приговорили к штрафу в 2,8 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве.


Ибад Гурбанов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Гурбанов на допросе сказал, что он не давал поручений передавать какие-либо деньги, а 100 тысяч рублей без его поручения принес в здание Ростехнадзора главный инженер карьера Зеленин. Это случилось 9 июня 2021 года, момент передачи зафиксировали сотрудники ФСБ.

Отметим, что фамилия Тетерина во время допроса Гурбанова не прозвучала. Напомним, что рассмотрение дела «главного десантника Екатеринбурга» суд перенес из-за того, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова направила Тетерина своим представителем в зону боевых действий.

Затем в суде допросили сына Ибада Гурбанова – Руслана Гурбанова. Тот рассказал, что в 2020 году отец просил его в качестве водителя привезти проверяющих из Ростехнадзора на карьер, а потом отвезти их обратно, на переулок Северный, 7 в Екатеринбурге. По его словам, в июне 2021 года бухгалтер ООО «Шабровский карьер» Олеся Чернакова передала ему завернутые в лист бумаги А4 100 тысяч рублей и попросила отдать главному инженеру Михаилу Зеленину, что Гурбанов и сделал. После передачи денег Зеленин попросил Гурбанова отвезти его на Северный, 7. То, что это взятка, Гурбанов, по его словам, узнал только на допросе у следователя.


Допрос Руслана Гурбанова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Рассмотрение дела Александра Матвеева продолжится завтра в 9:00. По версии следствия, именно чиновнику Матвееву должен был осуществить передачу взятки Евгений Тетерин.


Александр Матвеев. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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