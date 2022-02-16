Глава свердловского отделения «Союза десантников России» стал фигурантом еще одного уголовного дела
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В отношении председателя регионального отделения «Союза десантников России», начальника свердловского штаба «Юнармии» и члена Общественной палаты области Евгения Тетерина возбуждено еще одно уголовное дело - о взятке.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Тетерину также вменяется посредничество. Взяткодателем, как и в предыдущем деле, выступили директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов. По данным издания, они обратились к Тетерину, чтобы замять коррупционное дело, фигурантом которого выступал Иванов. Тетерин пошел к своему знакомому Сергею Горохову, который запросил три миллиона рублей. Взятка предназначалась неустановленным сотрудникам региональных УФСБ и СКР.
Источник уточнил, что часть взятки в размере 1,7 миллиона рублей была передана. В отношении Тетерина и Горохова возбудили уголовное дело «Посредничество во взятничестве», а в отношении Иванова и Гурбанова – «Дача взятки в особо крупном размере».
Напомним, что силовики задержали Евгений Тетерина 16 ноября 2021 года. Мы публиковали фотографии изъятого с места обысков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Тетерину также вменяется посредничество. Взяткодателем, как и в предыдущем деле, выступили директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов. По данным издания, они обратились к Тетерину, чтобы замять коррупционное дело, фигурантом которого выступал Иванов. Тетерин пошел к своему знакомому Сергею Горохову, который запросил три миллиона рублей. Взятка предназначалась неустановленным сотрудникам региональных УФСБ и СКР.
Источник уточнил, что часть взятки в размере 1,7 миллиона рублей была передана. В отношении Тетерина и Горохова возбудили уголовное дело «Посредничество во взятничестве», а в отношении Иванова и Гурбанова – «Дача взятки в особо крупном размере».
Напомним, что силовики задержали Евгений Тетерина 16 ноября 2021 года. Мы публиковали фотографии изъятого с места обысков.
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