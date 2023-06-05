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В Свердловской области будут судить бывшего мужа убитой матери пятерых детей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить 38-летнего жителя Алапаевского района, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Она была матерью пятерых детей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как рассказал помощник руководителя свердловского СКР Максим Чалков, по данным следствия, 22 декабря 2022 года, когда бывшие муж и жена ехали в Реж на машине, между ними произошла ссора. В какой-то момент обвиняемый остановил машину и супруги из нее вышли.
Тело своей супруги обвиняемый отвез в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом. А вечером того же дня, чтобы отвести от себя подозрения, сообщил в полицию о пропаже бывшей жены, которая якобы ушла из дома в неизвестном направлении.
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось найти подтверждения причастности бывшего мужа к безвестному исчезновению женщины. Тогда мужчина сознался в том, что сделал, и показал место, в котором спрятал тело бывшей жены.
Напомним, в январе 2023 года 36-летнюю мать пятерых детей из села Коптелово нашли мертвой.
Как рассказал помощник руководителя свердловского СКР Максим Чалков, по данным следствия, 22 декабря 2022 года, когда бывшие муж и жена ехали в Реж на машине, между ними произошла ссора. В какой-то момент обвиняемый остановил машину и супруги из нее вышли.
«Сора продолжилась. Тогда мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Режа. Обвиняемый догнал ее и, действуя на почве личной неприязни, с целью убийства, задушил потерпевшую руками»,
– рассказал Максим Чалков.
Тело своей супруги обвиняемый отвез в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом. А вечером того же дня, чтобы отвести от себя подозрения, сообщил в полицию о пропаже бывшей жены, которая якобы ушла из дома в неизвестном направлении.
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось найти подтверждения причастности бывшего мужа к безвестному исчезновению женщины. Тогда мужчина сознался в том, что сделал, и показал место, в котором спрятал тело бывшей жены.
Напомним, в январе 2023 года 36-летнюю мать пятерых детей из села Коптелово нашли мертвой.
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