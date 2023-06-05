В Свердловской области будут судить бывшего мужа убитой матери пятерых детей

– рассказал Максим Чалков.

«Сора продолжилась. Тогда мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Режа. Обвиняемый догнал ее и, действуя на почве личной неприязни, с целью убийства, задушил потерпевшую руками»,