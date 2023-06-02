Убийца из Камышлова получил 16 лет строгого режима

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде сегодня, 7 июня, вынесли приговор уроженцу города Камышлов, который обвинялся в убийстве, разбое и завладении чужими документами. Его жертвой стал продавец автомобиля из Нижнего Тагила.Жестокое преступление было совершенно подсудимым в начале марта прошлого года. Он нашёл в Интернете объявление о продаже автомобиля марки «Вольво» и договорился с продавцом о встрече. «Деловое» свидание состоялось 11 марта на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. Осмотрев машину, за которую владелец просил почти 2 с половиной миллиона рублей, камышловец предложил устроить тест-драйв. Но в планы его вовсе не входило проверять ход машины. Заехав вместе с владельцем иномарки в безлюдное место, преступник достал пистолет и потребовал у своей жертвы выйти из автомобиля. Когда автовладелец отказался, камышловец произвёл четыре выстрела ему в голову.Труп убийца спрятал в лесополосе, присыпав его не успевшим растаять снегом. Вместе с машиной убитого преступник присвоил его документы (в том числе паспорт) и сотовый телефон.В итоге подсудимый был признан виновным по всем трём предъявленным ему статьям уголовного кодекса. Судья назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде высшей инстанции.