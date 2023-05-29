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У нижнетагильца дома обнаружили целый арсенал
Криминал
Фото: Владислав Постников
Жителя Нижнего Тагила ждёт суд по статье о незаконном хранении оружия. У мужчины в квартире нашли целый арсенал.
Находку у жильца дома по улице Зари сделали сотрудники полиции в ходе проведения профилактического мероприятия, которое так и называлось — «Арсенал». В квартире у 53-летнего мужчины хранились клинки, рамы от ружья ИЖ и от пистолета, пистолетный ствол, а также трубки и пружины, которые — как предполагают представители правоохранительных органов — могли использоваться в качестве деталей огнестрельного оружия. Кроме того, на этом «складе» обнаружили патроны и гильзы.
По результатам проведенных исследований возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов») и части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия»), — сообщила пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Находку у жильца дома по улице Зари сделали сотрудники полиции в ходе проведения профилактического мероприятия, которое так и называлось — «Арсенал». В квартире у 53-летнего мужчины хранились клинки, рамы от ружья ИЖ и от пистолета, пистолетный ствол, а также трубки и пружины, которые — как предполагают представители правоохранительных органов — могли использоваться в качестве деталей огнестрельного оружия. Кроме того, на этом «складе» обнаружили патроны и гильзы.
По результатам проведенных исследований возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов») и части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия»), — сообщила пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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