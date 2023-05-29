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Перед судом предстанет екатеринбуржец, зарезавший прохожего в парке УрГУПС
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который летом прошлого года напал с ножом на прохожих на территории парка УрГУПС. Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство и разбойном нападении.
По версии следствия, вечером 12 июня прошлого года в парке УрГУПС обвиняемый распивал спиртное с мужчиной 1966 года рождения. Находясь в состоянии опьянения, он похитил рыболовную удочку знакомого, и скрылся.
Увидев, что владелец удочки разыскивает его в парке, обвиняемый затаился в кустах. Затем он напал на знакомого и ударил его ножом в область жизненно-важных органов. Не успев довести убийство до конца, злоумышленник заметил мужчину 1983 года рождения, ставшего очевидцем преступления. Тогда он догнал свидетеля и ударил его ножом в область шеи и ребер. Потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого обвиняемый забрал имущество своего знакомого и убитого прохожего и попытался скрыться. Однако, увидев проходящую мимо девушку, мужчина стал выхватывать сумочку из ее рук, угрожая ножом. Девушка оказала активное сопротивление и смогла скрыться от нападавшего.
Обвиняемого задержали вечером 14 июня. Ранее он уже был судим за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Мужчина провел в местах лишения свободы порядка 15 лет.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело после вручения мужчине обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд.
По версии следствия, вечером 12 июня прошлого года в парке УрГУПС обвиняемый распивал спиртное с мужчиной 1966 года рождения. Находясь в состоянии опьянения, он похитил рыболовную удочку знакомого, и скрылся.
Увидев, что владелец удочки разыскивает его в парке, обвиняемый затаился в кустах. Затем он напал на знакомого и ударил его ножом в область жизненно-важных органов. Не успев довести убийство до конца, злоумышленник заметил мужчину 1983 года рождения, ставшего очевидцем преступления. Тогда он догнал свидетеля и ударил его ножом в область шеи и ребер. Потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого обвиняемый забрал имущество своего знакомого и убитого прохожего и попытался скрыться. Однако, увидев проходящую мимо девушку, мужчина стал выхватывать сумочку из ее рук, угрожая ножом. Девушка оказала активное сопротивление и смогла скрыться от нападавшего.
Обвиняемого задержали вечером 14 июня. Ранее он уже был судим за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Мужчина провел в местах лишения свободы порядка 15 лет.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело после вручения мужчине обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд.
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