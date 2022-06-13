В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве прохожего у парка УрГУПС
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по подозрению в убийстве прохожего у парка УрГУПС задержан ранее судимый мужчина. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее мы писали, что вечером 12 июня на правом берегу Ольховки возле парка УрГУПС неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Один человек погиб от колото-резаного ранения в области шеи. Другого местного жителя – пенсионера – госпитализировали с ранениями.
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), которые сразу же были соединены в одно производство.
Подозреваемого в убийстве задержали вечером 14 июня. По версии следствия, 12 июня он находился в состоянии алкогольного опьянения в городском парке, где поссорился с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки. Он стал наносить пенсионеру телесные повреждения. За пожилого гражданина вступился второй потерпевший 1983 года рождения. Тогда нападавший переключил на него свою агрессию и нанес ему смертельный удар в область шеи. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.
Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что 43-летний подозреваемый ранее уже был судим за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Он провел в местах лишения свободы порядка 15 лет.
Ранее мы писали, что вечером 12 июня на правом берегу Ольховки возле парка УрГУПС неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Один человек погиб от колото-резаного ранения в области шеи. Другого местного жителя – пенсионера – госпитализировали с ранениями.
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), которые сразу же были соединены в одно производство.
Подозреваемого в убийстве задержали вечером 14 июня. По версии следствия, 12 июня он находился в состоянии алкогольного опьянения в городском парке, где поссорился с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки. Он стал наносить пенсионеру телесные повреждения. За пожилого гражданина вступился второй потерпевший 1983 года рождения. Тогда нападавший переключил на него свою агрессию и нанес ему смертельный удар в область шеи. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.
Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что 43-летний подозреваемый ранее уже был судим за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Он провел в местах лишения свободы порядка 15 лет.
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