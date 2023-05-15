Возрастное ограничение 18+
Мелкий воришка лишился жизни из-за бутылки водки в одном из магазинов Екатеринбурга
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Наказав магазинного воришку за кражу бутылки водки, екатеринбургский охранник торговой точки сам оказался под следствием. И судить его будут за нанесение травмы, повлекшей смерть человека.
У магазинных охранников частенько возникает желание на месте наказать магазинных воров (чего они не имеют права делать). Некоторые крепким подзатыльником и ограничиваются, не вызывая даже полицию из-за како-нибудь палки колбасы или неоплаченной шоколадки. Но в данном случае охранник совсем уж кардинально превысил свои полномочия, и отправил мелкого преступника в нокаут. Как оказалось — в вечный. Мечтавший выпить нахаляву мужичок от удара кулаком свалился на пол и получил черепно-мозговую травму. Для него в магазин вызвали карету «Скорой помощи». Травма оказалась слишком тяжёлой, мужчина скончался на глазах врачей.
Теперь против невоздержанного охранника возбуждено уголовное дело.
Напомним, похожий случай произошёл в начале марта в Нижнем Тагиле. Там магазинный охранник применил силу к человеку, покусившемуся на шоколад. К счастью, то рукоприкладство обошлось без летальных исходов, хотя пострадавший воришка в результате побоев лишился селезёнки.
У магазинных охранников частенько возникает желание на месте наказать магазинных воров (чего они не имеют права делать). Некоторые крепким подзатыльником и ограничиваются, не вызывая даже полицию из-за како-нибудь палки колбасы или неоплаченной шоколадки. Но в данном случае охранник совсем уж кардинально превысил свои полномочия, и отправил мелкого преступника в нокаут. Как оказалось — в вечный. Мечтавший выпить нахаляву мужичок от удара кулаком свалился на пол и получил черепно-мозговую травму. Для него в магазин вызвали карету «Скорой помощи». Травма оказалась слишком тяжёлой, мужчина скончался на глазах врачей.
Теперь против невоздержанного охранника возбуждено уголовное дело.
Напомним, похожий случай произошёл в начале марта в Нижнем Тагиле. Там магазинный охранник применил силу к человеку, покусившемуся на шоколад. К счастью, то рукоприкладство обошлось без летальных исходов, хотя пострадавший воришка в результате побоев лишился селезёнки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге находившийся в федеральном розыске бездомный попытался надругаться над школьницей
14 мая 2023
14 мая 2023
Житель Нижнего Тагила погиб во вчерашнем пожаре
18 мая 2023
18 мая 2023