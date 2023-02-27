Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет сотрудник частной охранной организации, который избил человека, пытавшегося похитить несколько плиток шоколада. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в конец октября прошлого года сотрудник ЧОП в одном из сетевых магазинов в Нижнем Тагиле задержал 35-летнего местного жителя, который пытался похитить несколько плиток шоколада. Обвиняемый завел мужчину в подсобное помещение магазина и вызвал полицию.
Ожидая стражей порядка, охранник превысил пределы своих полномочий и ударил ногой по животу мужчины, сидящего на корточках и не сопротивляющегося задержанию. В результате местный житель получил закрытую механическую травму живота в виде разрыва селезенки.
Прибывшие полицейские доставили молодого человека в больницу, где было установлено опасное для жизни повреждение, повлекшее удаление селезенки.
Охранник не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
По версии следствия, в конец октября прошлого года сотрудник ЧОП в одном из сетевых магазинов в Нижнем Тагиле задержал 35-летнего местного жителя, который пытался похитить несколько плиток шоколада. Обвиняемый завел мужчину в подсобное помещение магазина и вызвал полицию.
Ожидая стражей порядка, охранник превысил пределы своих полномочий и ударил ногой по животу мужчины, сидящего на корточках и не сопротивляющегося задержанию. В результате местный житель получил закрытую механическую травму живота в виде разрыва селезенки.
Прибывшие полицейские доставили молодого человека в больницу, где было установлено опасное для жизни повреждение, повлекшее удаление селезенки.
Охранник не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
28 февраля 2023
28 февраля 2023
Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
02 марта 2023
02 марта 2023