В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет сотрудник частной охранной организации, который избил человека, пытавшегося похитить несколько плиток шоколада. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в конец октября прошлого года сотрудник ЧОП в одном из сетевых магазинов в Нижнем Тагиле задержал 35-летнего местного жителя, который пытался похитить несколько плиток шоколада. Обвиняемый завел мужчину в подсобное помещение магазина и вызвал полицию.Ожидая стражей порядка, охранник превысил пределы своих полномочий и ударил ногой по животу мужчины, сидящего на корточках и не сопротивляющегося задержанию. В результате местный житель получил закрытую механическую травму живота в виде разрыва селезенки.Прибывшие полицейские доставили молодого человека в больницу, где было установлено опасное для жизни повреждение, повлекшее удаление селезенки.Охранник не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.